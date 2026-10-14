Атака на Київ.

Реклама

Від пізнього вечора 13 жовтня російська армія атакує Київ. Пожежі та руйнування сталися в різних районах столиці. Є загиблі і багато травмованих.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Реклама

У Києві триває ліквідація наслідків російського обстрілу. За даними рятувальників, внаслідок атаки загинули троє людей, кількість постраждалих зростає.

Реклама

«Приліт» по будинку

Найскладніша ситуація — у Деснянському районі, де російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок. Пожежа охопила площу 400 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання, однак аварійно-рятувальні роботи тривають.

На місці удару виявили тіла двох загиблих. Із будинку вдалося врятувати 16 мешканців. Щонайменше 21 людина постраждала, серед них — дитина.

Атака на Київ — де влучання

Наслідки атаки фіксують і в інших районах столиці. У Дніпровському районі внаслідок повторного удару спалахнула недіюча будівля. У Дарницькому районі рятувальники загасили займання газону на стадіоні.

У Шевченківському районі в одноповерховій нежитловій будівлі виникла невелика пожежа, яку оперативно ліквідували.

Реклама

Ще один удар зафіксували у Голосіївському районі: там пошкоджено нежитлову будівлю. Загинула одна людина, ще одна постраждала.

Атака на Київ — фото

У кількох районах столиці зафіксували влучання та пожежі. / © ДСНС

У кількох районах столиці зафіксували влучання та пожежі. / © ДСНС

У кількох районах столиці зафіксували влучання та пожежі. / © ДСНС

У кількох районах столиці зафіксували влучання та пожежі. / © ДСНС

Нагадаємо, зрання РФ вдарила балістикою по Києву. За даними моніторів, під час повітряної тривоги «червоного рівня» на місто летіли «Циркони». Російські ракети вдарили по енергетичних об’єктах, у Києві виникли перебої зі світлом.

Втім, після удару балістикою Росія атакує Україну дронами. Військові попереджали, що БпЛА летіли безпосередньо на Київ. Зокрема, загрозу фіксували в напрямку столичних Нивок і Жулян.

Новини партнерів