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Київ під ударом РФ: є загиблі і десятки потерпілих, у різних районах «прильоти» і пожежі — деталі
Російська атака на Київ забрала життя трьох людей. Зокрема, двоє загинули у багатоповерхівці, яку було атаковано.
Від пізнього вечора 13 жовтня російська армія атакує Київ. Пожежі та руйнування сталися в різних районах столиці. Є загиблі і багато травмованих.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
У Києві триває ліквідація наслідків російського обстрілу. За даними рятувальників, внаслідок атаки загинули троє людей, кількість постраждалих зростає.
«Приліт» по будинку
Найскладніша ситуація — у Деснянському районі, де російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок. Пожежа охопила площу 400 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували займання, однак аварійно-рятувальні роботи тривають.
На місці удару виявили тіла двох загиблих. Із будинку вдалося врятувати 16 мешканців. Щонайменше 21 людина постраждала, серед них — дитина.
Атака на Київ — де влучання
Наслідки атаки фіксують і в інших районах столиці. У Дніпровському районі внаслідок повторного удару спалахнула недіюча будівля. У Дарницькому районі рятувальники загасили займання газону на стадіоні.
У Шевченківському районі в одноповерховій нежитловій будівлі виникла невелика пожежа, яку оперативно ліквідували.
Ще один удар зафіксували у Голосіївському районі: там пошкоджено нежитлову будівлю. Загинула одна людина, ще одна постраждала.
Атака на Київ — фото
Нагадаємо, зрання РФ вдарила балістикою по Києву. За даними моніторів, під час повітряної тривоги «червоного рівня» на місто летіли «Циркони». Російські ракети вдарили по енергетичних об’єктах, у Києві виникли перебої зі світлом.
Втім, після удару балістикою Росія атакує Україну дронами. Військові попереджали, що БпЛА летіли безпосередньо на Київ. Зокрема, загрозу фіксували в напрямку столичних Нивок і Жулян.