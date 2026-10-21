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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Київ під ударом балістики, лунають вибухи: перші деталі

Російські війська пізно ввечері, 21 жовтня, знову завдали ракетного удару по столиці.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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По Києву знову б'ють балістикою

По Києву знову б’ють балістикою / © ТСН

У Києві пізно ввечері, 21 жовтня, під час «червоної» повітряної тривоги пролунали вибухи.

«Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів», — попередили в КМВА.

Згодом мер столиці Віталій Кличко підвтвердив, що на Київ летить балістика.

«Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях», — попередив мер столиці Віталій Кличко.

Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про балістичні ракети в напрямку Києва.

У моніторингових чатах уточнили, що балістику запускали з Брянська.

Також у пабліках пишуть, що ракети впали на лівий берег столиці.

Крім того зазначається, що цього разу не було проблем з попередженням про ракетний удар від західних партнерів.

Карта повітряних тривог станом на 22:25

Карта повітряних тривог станом на 22:25

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, російська армія знову атакувала Київ. У Святошинському районі сталось влучання у висотку. Загинули люди. Безпілотник влучив у будинок на рівні 20-го поверху, після чого спалахнула пожежа. У приміщенні знайшли тіла 28-річного чоловіка та 30-річної жінки.

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