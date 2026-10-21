- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 525
- Час на прочитання
- 1 хв
Київ під ударом балістики, лунають вибухи: перші деталі
Російські війська пізно ввечері, 21 жовтня, знову завдали ракетного удару по столиці.
У Києві пізно ввечері, 21 жовтня, під час «червоної» повітряної тривоги пролунали вибухи.
«Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів», — попередили в КМВА.
Згодом мер столиці Віталій Кличко підвтвердив, що на Київ летить балістика.
«Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях», — попередив мер столиці Віталій Кличко.
Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про балістичні ракети в напрямку Києва.
У моніторингових чатах уточнили, що балістику запускали з Брянська.
Також у пабліках пишуть, що ракети впали на лівий берег столиці.
Крім того зазначається, що цього разу не було проблем з попередженням про ракетний удар від західних партнерів.
Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, російська армія знову атакувала Київ. У Святошинському районі сталось влучання у висотку. Загинули люди. Безпілотник влучив у будинок на рівні 20-го поверху, після чого спалахнула пожежа. У приміщенні знайшли тіла 28-річного чоловіка та 30-річної жінки.