Київ під атакою: на Лівому березі зникло світло
На лівому березі Києва після атаки зафіксували перебої зі світлом, а в Дніпровському районі повідомляють про влучання в нежитлові будівлі та пожежу автівок.
У столиці на Лівому березі фіксують перебої з електропостачанням. Об’єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його словами, у Дніпровському районі сталося влучання в нежитлові будівлі. Також є повідомлення про падіння ворожого БпЛА на відкритій території — там палають автівки.
Наразі всі екстрені служби прямують на місця. Інформація про наслідки та можливих постраждалих уточнюється.
