ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
987
Час на прочитання
1 хв

Київ під атакою: на Лівому березі зникло світло

На лівому березі Києва після атаки зафіксували перебої зі світлом, а в Дніпровському районі повідомляють про влучання в нежитлові будівлі та пожежу автівок.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Блекаут

Блекаут

У столиці на Лівому березі фіксують перебої з електропостачанням. Об’єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Дніпровському районі сталося влучання в нежитлові будівлі. Також є повідомлення про падіння ворожого БпЛА на відкритій території — там палають автівки.

Наразі всі екстрені служби прямують на місця. Інформація про наслідки та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо.

Дата публікації
Кількість переглядів
987
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie