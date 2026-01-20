Київ під атакою: на Лівому березі зникло світло

Блекаут

У столиці на Лівому березі фіксують перебої з електропостачанням. Об’єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Дніпровському районі сталося влучання в нежитлові будівлі. Також є повідомлення про падіння ворожого БпЛА на відкритій території — там палають автівки.

Наразі всі екстрені служби прямують на місця. Інформація про наслідки та можливих постраждалих уточнюється.

