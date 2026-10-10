Київ. / © Associated Press

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У суботу, 10 жовтня, російські реактивні дрони, а потім ще й ракети, атакували Київ. У місті від самого ранку кілька разів оголошували тривогу. В обідню пору сталися вибухи.

Шо відомо про наслідки атаки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Від ранку в Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу жовтого рівня. Тривога, яка розпочалася вдень, тривала майже півтори години — 11:14 — 12:58.

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Вчергове сирени залунали о 13:56. Було оголошено тривогу червоного рівня через загрозу балістики. Військові попереджали про ракети у напрямку столиці. За даними моніторів, на місто летіли «Циркони». Менш ніж за десять хвилин сталися вибухи. Над Києвом здійнявся дим після ударів. О 14:35 тривогу скасували.

Удари по Оболоні

За даними міського голови Віталія Кличка, в Оболонському районі Києва зафіксовано влучання в будівлю ресторану. Там виникла пожежа. За іншою адресою уламки ракети впали у дворі житлового будинку. Було пошкоджено одноповерхову споруду.

У ДСНС повідомили, що виникли три осередки займання дерев’яних споруд і трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 200 кв. м.

Речник ДСНС Павло Петров уточнив, що росіяни вдарили по човновій станції на Оболоні: пошкоджені човни та споруди.

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Окрім того, було травмовано п’ять людей, одна з них — у важкому стані.

Росіяни вдарили по човновій станції на Оболоні. / © ДСНС

Росіяни вдарили по човновій станції на Оболоні. / © ДСНС

Росіяни вдарили по човновій станції на Оболоні. / © ДСНС

Атака на Солом’янку

Мер повідомив, що у Солом’янському районі Києва уламки дронів впали на дві будівлі. Зафіксовано падіння збитих безпілотників на 25-поверховий житловий будинок і у восьмиповерхову офісну будівлю.

Дата публікації 13:19, 10.10.26 Кількість переглядів 50 У Києві уламки дрона впали на офіс - перші кадри

Блекаут у Києві — що відомо

В пресслужбі «Укренерго» повідомили, що внаслідок атаки РФ було пошкоджено кілька елементів електромережі, які забезпечували живлення частини Києва та Київської області.

«Внаслідок цього — значна частина споживачів у регіоні наразі знеструмлена», — йдеться у повідомленні.

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Міський голова Віталій Кличко заявив, що через пошкодження енергообʼєкту в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті також перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подавання води.

Зауважимо, що спочатку місцеві Телеграм-канали повідомили, що столицю накрив блекаут після російського удару по підстанції. Водночас у ДТЕК заявили, про аварійне відключення через атаку ворога.

«Київ, Південна Борщагівка: аварійне відключення через атаку ворога. Енергетики вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше повернути електрику», — наголосили у повідомленні.

Згодом у ДТЕК додали, що у наразі в Києві стабілізаційні графіки не діють. Столицю накрили нові масштабні відключення в через російські обстріли.

Зупинення транспорту

У Київському метрополітені майже на годину було зупинено поїзди і ескалатори через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів. О 13:53 стало відомо, що поїзди відновили рух на всіх лініях підземки, але зі збільшеними інтервалами.

Зазначається, що час очікування потягів на «червоній» та «зеленій» лініях орієнтовно 12-15 хв. Рух потягів на «синій» лінії здійснюється за диспетчерським регулюванням — час очікування понад 15 хв.

«Збільшення інтервалів між потягами пов’язано з перебоями електропостачання від зовнішніх живлячих центрів», — наголосили у повідомленні.

Водночас у «Київпастрансі» повідомили про проблеми у русі наземного транспорту і на Лівому, і на Правому берегах. Втім, згодом ситуація налагодилася.

«Рух електротранспорту в усіх районах відновлено о 13:57, курсування з відхиленням графіка», — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що через посилення російських ударів столиця фактично переходить у режим виживання. Водночас він наголосив, що не закликає до повної евакуації.

Згодом він пояснив, що міська влада готується до різних сценаріїв розвитку подій на тлі посилення російських обстрілів, однак наразі не закликає мешканців залишати Київ.

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