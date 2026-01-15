Опалення

Поточна ситуація з енергозабезпеченням та опаленням у столиці України є найскладнішою за весь час повномасштабної війни.

Про це розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За словами експерта, Київ зіткнувся з викликами, які не мають аналогів у світовій практиці.

Головна небезпека полягає у поєднанні трьох факторів: наявності розвиненої системи централізованого опалення, критично низької температури повітря та масштабних руйнувань, спричинених ворожими атаками.

«Складнішої ситуації з енергетикою в Києві не було. Ніколи в світі не було атак по енергетиці в -15° на місто, в якому є центральне опалення і яке було зруйноване», — наголосив Харченко.

Чи варто Києву готуватися до евакуації

Нагадаємо, енергетичний експерт і головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявив, що ймовірність евакуації Києва через можливі проблеми зі світлом чи опаленням є вкрай низькою.

За його словами, масштабна евакуація мільйонного міста практично неможлива через відсутність ресурсів і чіткого розуміння, куди саме перевозити людей.

Експерт наголосив, що навіть у радянські часи евакуація значно меншої за розмірами Прип’яті тривала кілька діб. Натомість ефективнішим рішенням він називає запобігання кризовим сценаріям та встановлення потужних генераторів у багатоповерхівках, де неможливо швидко відновити теплопостачання.