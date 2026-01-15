ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
349
Час на прочитання
1 хв

Київ переживає найскладнішу енергетичну кризу в історії — експерт

Енергетика столиці переживає безпрецедентні виклики.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Опалення

Опалення

Поточна ситуація з енергозабезпеченням та опаленням у столиці України є найскладнішою за весь час повномасштабної війни.

Про це розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За словами експерта, Київ зіткнувся з викликами, які не мають аналогів у світовій практиці.

Головна небезпека полягає у поєднанні трьох факторів: наявності розвиненої системи централізованого опалення, критично низької температури повітря та масштабних руйнувань, спричинених ворожими атаками.

«Складнішої ситуації з енергетикою в Києві не було. Ніколи в світі не було атак по енергетиці в -15° на місто, в якому є центральне опалення і яке було зруйноване», — наголосив Харченко.

Чи варто Києву готуватися до евакуації

Нагадаємо, енергетичний експерт і головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявив, що ймовірність евакуації Києва через можливі проблеми зі світлом чи опаленням є вкрай низькою.

За його словами, масштабна евакуація мільйонного міста практично неможлива через відсутність ресурсів і чіткого розуміння, куди саме перевозити людей.

Експерт наголосив, що навіть у радянські часи евакуація значно меншої за розмірами Прип’яті тривала кілька діб. Натомість ефективнішим рішенням він називає запобігання кризовим сценаріям та встановлення потужних генераторів у багатоповерхівках, де неможливо швидко відновити теплопостачання.

Дата публікації
Кількість переглядів
349
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie