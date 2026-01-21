ТСН у соціальних мережах

Київ переходить на жорсткі графіки відключень: Шмигаль пояснив, що чекає на столицю

Через складну ситуацію в енергосистемі Києва продовжуються екстрені відключення. Нові технічні рішення дозволять перейти на жорсткі та передбачувані графіки найближчим часом.

Київ переходить на жорсткі графіки відключень: Шмигаль пояснив, що чекає на столицю

Жорсткі графіки відключень у Києві / © Associated Press

Через напружену ситуацію в енергосистемі Київ продовжує працювати в умовах екстрених відключень електроенергії. Втім, енергетики вже розробили технічні рішення, які дозволять перейти від непередбачуваних обмежень до жорстких, але прогнозованих графіків. Поставлене завдання — вийти на новий режим найближчими днями.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Роботи наразі здійснюються в межах Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

«У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків», — сказав він.

Протягом дня відновлення електропостачання здійснювало 160 ремонтних бригад, у нічний час на місцях працюватиме ще 52 бригади. Енергетики наголошують, що готові до будь-яких сценаріїв.

Щодо теплопостачання та соціальної сфери, вдалося частково стабілізувати роботу теплогенерації. Без опалення наразі залишається 3 261 будинок.

Комунальні служби працюють над тим, щоб вже завтра, 22 січня, подати тепло у якомога більшу кількість помешкань. На критичних точках міста задіяно 124 генератори різної потужності.

Також відомо, що у Києві функціонує 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях, де жителі можуть отримати підтримку.

Роботи з відновлення теплогенерації та електропостачання тривають безперервно.

Нагадаємо, раніше прем’єр вже називав конкретні кроки для покращення ситуації зі світлом у країні. Він повідомив, що влада планує прискорити імпорт електроенергії з ЄС, посилити внутрішні мережі та спростити підключення альтернативної генерації.

