Київ опинився у величезних заторах: Північний міст перекрили після атаки РФ — деталі

Затори у Києві / © Getty Images

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У Києві після нічної атаки росіян пошкоджено Північний міст, через що рух ним перекрили в обох напрямках. Це спричинило значні затори в столиці, а автобуси, які раніше курсували мостом, тимчасово змінили маршрути та їдуть в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Кореспондентка «Київ24» повідомляє, що вже в суботу, 7 листопада, на дорогах столиці утворилися значні затори, нетипові для вихідного дня. Особливо складна ситуація спостерігалася на Набережно-Хрещатицькій.

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Північний міст у Києві пошкоджено після атаки РФ: рух перекрито

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок російської атаки на Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно, контактну тролейбусну лінію та лінію електропередач. На місці працюють дорожники й комунальники.

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«Зараз на Північному мосту вже працюють дорожники, комунальники. На об’єкті пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, лінія електропередач», — сказав Кличко.

Крім того, вибухова хвиля пошкодила п’ять вантажних автомобілів на парковці поблизу мосту.

«Подальші роботи з відновлення Північного мосту визначать після його обстеження та отримання висновків фахівців профільних установ», — повідомили в КМДА.

Як змінилися маршрути автобусів і тролейбусів у Києві

За інформацією «Київ24», через перекриття Північного мосту автобуси, які раніше курсували ним, тимчасово спрямували в об’їзд через Подільський мостовий перехід. Зокрема, автобуси № 21, 73 і 101 тепер їдуть до станції метро «Контрактова площа».

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Також змінили маршрути тролейбусів:

№ 29-ТР — від Дарницької площі до станції метро «Контрактова площа»;

№ 30-ТР — курсує двома ділянками: від вулиці Милославської до станції метро «Почайна» через вулицю Новокостянтинівську та від вулиці Кадетський Гай до станції метро «Почайна»;

№ 31-ТР — від вулиці Милославської до станції метро «Лук’янівська» через вулицю Глибочицьку, за схемою автобуса № 112;

№ 47-ТР — від станції метро «Мінська» до станції метро «Почайна».

За словами кореспондентки «Київ24», уже в суботу транспортна ситуація в столиці була складною, попри зазвичай менш інтенсивний рух у вихідні. Вона припускає, що в понеділок, коли кияни масово вирушатимуть на роботу, затори можуть стати ще більшими.

«Навіть важко уявити, яка складна ситуація буде в понеділок, коли всі поїдуть зранку на роботу і будуть працювати в такому звичному робочому режимі», — сказала журналістка.

Масована атака РФ на Україну 7 листопада — що відомо про наслідки обстрілу

Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів і 172 безпілотники. Основним напрямком удару стала Київщина, однак під обстрілом також опинилися інші регіони країни.

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У Києві внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, будівлю дитячого садка та об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, російські війська вдарили по Північному мосту, пошкодивши дорожнє покриття, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередач. Крім того, вибухова хвиля пошкодила п’ять вантажівок, припаркованих неподалік.

Також російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Київської, Вінницької, Житомирської, Рівненської, Харківської та Дніпропетровської областей. Зокрема, пошкоджено підстанції, які забезпечують передачу електроенергії від Рівненської та Хмельницької АЕС до Києва й центральних регіонів України.

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