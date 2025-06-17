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- Київ
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Київ опинився під комбінованим ударом РФ: спалахнули пожежі
Через атаку росіян місцевих жителів закликають не поширювати кадри “прильотів”.
У ніч проти 17 червня 2025 року Київ опинився під комбінованим ударом ворога.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Росіяни застосовують ракети та ударні БпЛА. Пожежі у різних районах, працюють служби.
Закликаю не публікувати в соцмережах наслідки ворожих ударів та роботу сил ППО. Такі публікації працюють на ворога.
Будьте свідомі, не дайте агресору жодної інформації, яку він може використати проти нас.
Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.