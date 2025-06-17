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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

Київ опинився під комбінованим ударом РФ: спалахнули пожежі

Через атаку росіян місцевих жителів закликають не поширювати кадри “прильотів”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ДСНС

ДСНС / © ТСН.ua

У ніч проти 17 червня 2025 року Київ опинився під комбінованим ударом ворога.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

  • Росіяни застосовують ракети та ударні БпЛА. Пожежі у різних районах, працюють служби.

  • Закликаю не публікувати в соцмережах наслідки ворожих ударів та роботу сил ППО. Такі публікації працюють на ворога. 

  • Будьте свідомі, не дайте агресору жодної інформації, яку він може використати проти нас.

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.

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