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Київ опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики: де працюють рятувальники (фото)
У Києві триває ліквідація наслідків нічної російської атаки.
24 травня Київ опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики. Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.
Про це інформує ДСНС у повідомленні у соцмережах.
Солом’янський район.
Пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Силами 30 чоловік особового складу та 8 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки загоряння ліквідовано. За допомогою рятувального капюшона врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передано медикам.
Оболонський район. Сталося загоряння на балконах у дев’ятиповерхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу ліквідовано.
Святошинський район.
В одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа. Роботи тривають.
Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що РФ потужно атакувала Київ дронами: озвучені перші наслідки атаки.