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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Київ опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики: де працюють рятувальники (фото)

У Києві триває ліквідація наслідків нічної російської атаки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

24 травня Київ опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики. Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

Про це інформує ДСНС у повідомленні у соцмережах.

  • Солом’янський район. 

Пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Силами 30 чоловік особового складу та 8 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки загоряння ліквідовано. За допомогою рятувального капюшона врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передано медикам. 

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© ДСНС

  • Оболонський район. Сталося загоряння на балконах у дев’ятиповерхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу ліквідовано.

  • Святошинський район. 

В одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа. Роботи тривають. 

Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що РФ потужно атакувала Київ дронами: озвучені перші наслідки атаки.

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