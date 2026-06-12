Київ охопила негода: вулиці йдуть під воду, місто засипає градом (фото, відео)

Негода / © ТСН

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У Києві найближчим часом суттєво погіршаться погодні умови. До кінця доби 12 червня в місті прогнозують град та сильний вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди у Києві 12 червня

За прогнозами, небезпечні метеорологічні явища розпочнуться в найближчу годину та утримаються до кінця дня 12 червня. Очікується, що швидкість вітру під час шквалів сягатиме 15-20 м/с. У столиці вже оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.

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«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зазначили в Укргідрометцентрі.

Негода у Києві 12 червня. / © Укргідрометцентр

Негода накрила Київ — фото, відео

У місцевих пабліках кияни публікують відео з негодою. Сильний дощ заполонив вулиці. На відео помітно град та заповненні дороги водою. Через сильні пориви вітру є повалені дерева.

Негода у Києві 12 червня / © соцмережі

Негода у Києві 12 червня / © соцмережі

Негода у Києві 12 червня / © соцмережі

Негода у Києві 12 червня / © соцмережі

Негода у Києві 12 червня / © соцмережі

Негода у Києві 12 червня / © соцмережі

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