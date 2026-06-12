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Київ охопила негода: вулиці йдуть під воду, місто засипає градом (фото, відео)
У Києві до кінця дня очікуються град та шквали. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
У Києві найближчим часом суттєво погіршаться погодні умови. До кінця доби 12 червня в місті прогнозують град та сильний вітер.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди у Києві 12 червня
За прогнозами, небезпечні метеорологічні явища розпочнуться в найближчу годину та утримаються до кінця дня 12 червня. Очікується, що швидкість вітру під час шквалів сягатиме 15-20 м/с. У столиці вже оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зазначили в Укргідрометцентрі.
Негода накрила Київ — фото, відео
У місцевих пабліках кияни публікують відео з негодою. Сильний дощ заполонив вулиці. На відео помітно град та заповненні дороги водою. Через сильні пориви вітру є повалені дерева.
Погода в Україні — останні новини
Нагадаємо, уже в суботу більшість областей України відчують помітне похолодання. Разом зі зміною температури в країну прийдуть дощі та грози.
Також керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляв, що найближчим часом в Україні не прогнозується справжньої літньої спеки, адже на зміну теплій погоді прийшов активний атмосферний фронт.