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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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548
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Київ охопила негода: вулиці йдуть під воду, місто засипає градом (фото, відео)

У Києві до кінця дня очікуються град та шквали. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Негода

Негода / © ТСН

У Києві найближчим часом суттєво погіршаться погодні умови. До кінця доби 12 червня в місті прогнозують град та сильний вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди у Києві 12 червня

За прогнозами, небезпечні метеорологічні явища розпочнуться в найближчу годину та утримаються до кінця дня 12 червня. Очікується, що швидкість вітру під час шквалів сягатиме 15-20 м/с. У столиці вже оголосили І (жовтий) рівень небезпечності.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зазначили в Укргідрометцентрі.

Негода у Києві 12 червня. / © Укргідрометцентр

Негода у Києві 12 червня. / © Укргідрометцентр

Негода накрила Київ — фото, відео

У місцевих пабліках кияни публікують відео з негодою. Сильний дощ заполонив вулиці. На відео помітно град та заповненні дороги водою. Через сильні пориви вітру є повалені дерева.

Негода у Києві 12 червня / © соцмережі

Негода у Києві 12 червня / © соцмережі

Негода у Києві 12 червня / © соцмережі

Негода у Києві 12 червня / © соцмережі

Негода у Києві 12 червня / © соцмережі

Негода у Києві 12 червня / © соцмережі

Негода у Києві 12 червня / © соцмережі

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, уже в суботу більшість областей України відчують помітне похолодання. Разом зі зміною температури в країну прийдуть дощі та грози.

Також керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляв, що найближчим часом в Україні не прогнозується справжньої літньої спеки, адже на зміну теплій погоді прийшов активний атмосферний фронт.

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Дата публікації
Кількість переглядів
548
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