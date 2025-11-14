- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1049
- Час на прочитання
- 1 хв
Київ: нічний терор у фото
У Києві повітряна тривога тривала понад п’ять годин — відомо про трьох загиблих та постраждалих.
У ніч проти 14 листопада російські окупанти завдали комбінованого удару по Києву — загинули троє осіб, серед постраждалих — діти. Також під атакою дронів і ракет була Київщина.
«25 постраждалих у столиці в результаті масованої атаки ворога. Серед них — дитина 10 років. 9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці», — зазначив він.
Влучання ударних дронів фіксують у багатоповерхівках в декількох районах столиці. Загалом пошкоджено близько 30 житлових будинків.
У восьми районах столиці пошкоджені також медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та автівки.
Через атаку у столиці було пошкоджено ділянки теплових мереж. У деяких житлових будинках відсутнє теплопостачання.
Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна побувала на місцях «прильотів». Фото дивіться нижче.