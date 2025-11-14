ТСН у соціальних мережах

Київ
1049
1 хв

Київ: нічний терор у фото

У Києві повітряна тривога тривала понад п’ять годин — відомо про трьох загиблих та постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Росіяни масовано атакували Київ

Росіяни масовано атакували Київ / © Наталя Нагорна

У ніч проти 14 листопада російські окупанти завдали комбінованого удару по Києву — загинули троє осіб, серед постраждалих — діти. Також під атакою дронів і ракет була Київщина.

«25 постраждалих у столиці в результаті масованої атаки ворога. Серед них — дитина 10 років. 9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці», — зазначив він.

Влучання ударних дронів фіксують у багатоповерхівках в декількох районах столиці. Загалом пошкоджено близько 30 житлових будинків.

У восьми районах столиці пошкоджені також медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та автівки.

Через атаку у столиці було пошкоджено ділянки теплових мереж. У деяких житлових будинках відсутнє теплопостачання.

Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна побувала на місцях «прильотів». Фото дивіться нижче.

Наслідки атаки / © Фото: Наталя Нагорна

Наслідки атаки / © Фото: Наталя Нагорна

Наслідки ворожого удару / © Фото: Наталя Нагорна

Наслідки ворожого удару / © Фото: Наталя Нагорна

Нічна атака РФ на Київ / © Фото: Наталя Нагорна

Нічна атака РФ на Київ / © Фото: Наталя Нагорна

Наслідки обстрілу столиці / © Фото: Наталя Нагорна

Наслідки обстрілу столиці / © Фото: Наталя Нагорна

1049
