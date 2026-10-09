Київ накриває серйозне похолодання та дощі: детальний прогноз від синоптиків з датами

Синоптики розповіли, якою буде погода у столиці 9 жовтня / © unsplash.com

Реклама

У п’ятницю, 9 жовтня, погода в Києві 9 жовтня зміниться: очікуються дощі, посилення вітру та зниження температури.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, температура повітря знизиться до +16…+17 градусів тепла, пройде дощ. За словами Діденко також очікується сильний вітер південно-західного напрямку.

Реклама

За даними Українського гідрометеорологічного центру, на Київщині 9 жовтня очікується хмарна погода із проясненнями. Якщо ніч пройде без опадів, то вдень ймовірні короткочасні дощі. Вітер дутиме південно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви до 15-18 м/с.

Реклама

Температура повітря по області у денні години становитиме від +18 до +23 градусів тепла, у столиці очікується близько +20 градусів вище нуля.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря упродовж дня коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла.

Погода у Києві 9 жовтня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 9 жовтня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів