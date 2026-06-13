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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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509
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Київ накриває серйозне похолодання: синоптики попередили, коли негода вируватиме найбільше

Столичний регіон опиниться під впливом помірного, але часом рвучкого північно-західного вітру.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та Київській області 13 червня

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та Київській області 13 червня / © УНІАН

Цими вихідними на Київщині буде панувати вітряна погода із грозовими дощами.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 13 червня опадів не передбачається, проте в неділю пройдуть дощі із грозами.

«Вихідними північно-західний вітер буде помірним, часто рвучким. Повітря обіцяє бути свіжим, у денні години близько +20 градусів», — повідомляє Діденко.

На Київщині 13 червня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Вночі пройдуть короткочасні дощі, вдень опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23 градусів вище нуля.

За даними погодного порталу Sinoptik, у столиці 13 червня буде хмарно до самого вечора. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від +13 до +21 градуса тепла.

Погода у Києві 13 червня / © скриншот

Погода у Києві 13 червня / © скриншот

Раніше чиноптики розповіли, якою буде погода в Україні 13 червня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
509
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