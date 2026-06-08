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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
281
Час на прочитання
1 хв

Київ накрила сильна злива: у місті фіксують підтоплення

Київ накрила потужна злива, є підтоплення громадського транспорту.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Київ накрила сильна злива: у місті фіксують підтоплення

© Unsplash

У Києві розпочалася потужна злива. Значні підтоплення фіксують у різних районах міста.

Про це повідомляють у Мережі.

Зокрема, очевидці зазначають, що через сильний дощ затоплює автобус №32, який курсує столицею.

Користувачі публікують відео й фото наслідків негоди, на яких видно ускладнення руху транспорту та високий рівень води на дорогах.

Наразі інформація про масштаби підтоплень і можливі наслідки уточнюється.

Негода в Україні — останні новини

Сильні зливи накрили не лише Київ, а ще два міста України — Вінницю та Житомир. Вулиці там перетворилися на «венеційські» канали. Через негоду дороги масово затопило, вода подекуди сягала значного рівня та ускладнила рух транспорту. Очевидці публікують відео, на яких авто буквально їдуть крізь воду, а пішоходи змушені пересуватися підтопленими вулицями. Причиною стали інтенсивні опади, які призвели до локальних підтоплень у кількох регіонах.

Київ та область накрила потужна негода. Через інтенсивні опади фіксують підтоплення у різних районах столиці та передмість. Місцями рух транспорту ускладнений, а вода продовжує накопичуватися на вулицях.

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Дата публікації
Кількість переглядів
281
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