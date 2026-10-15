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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Київ накриють потужні дощі: синоптики розповіли, коли у столиці зіпсується погода

У столиці 15 жовтня зберігатиметься суха погода, проте синоптики попереджають про різке погіршення погодних умов із сильними дощами найближчими днями.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Осінь

Осінь

У четвер, 15 жовтня, у Києві та на Київщині утримається похмура, але сухо погода без опадів, проте вже наступного дня столицю накриє негода.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують на Київщині 15 жовтня хмарну погоду із проясненнями та без опадів. Вітер дутиме північний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, у Києві очікується від +11 до +13 градусів вище нуля.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві 15 жовтня протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від +7 до +11 градусів тепла.

Погода у Києві 15 жовтня / © скриншот

Погода у Києві 15 жовтня / © скриншот

Водночас синоптики попереджають, що 16 жовтня погода у столиці зіпсується: протягом усього буде хмарно та йтиме сильний дощ. Стовпчики термометрів упродовж дня показуватимуть від +8 до +12 градусів тепла.

Погода у Києві 16 жовтня / © скриншот

Погода у Києві 16 жовтня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 15 жовтня.

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