Київ
183
2 хв

Київ на межі енергетичної катастрофи: експерт шокував, яка ситуація з теплом

У Києві надскладна ситуація з теплопостачанням.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Теплопостачання

Теплопостачання / © Київенерго

Станом на сьогодні, 21 січня, у Києві 4200 багатоквартирних будинків без стабільного теплопостачання. Це — третина житлового фонду,

Про це енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в ефірі Ранок.LIVE.

«Маємо 4200 багатоквартирних будинків без стабільного теплопостачання — третина від 12 тисяч житлового фонду Києва. Це є досить критично. Можемо говорити, що Київ, на превеликий жаль, наближається до енергетичної катастрофи. Стабільного теплопостачання не буде ще цей тиждень — це точно», — сказав він.

Ігнатьєв пояснив, що на ТЕЦ-5 — найбільшій в Україні, яка живить бну частину Києва — не працюють 2 з 4 енергоблоків після ударів.

Обсяг робіт з відновлення теплопостачання дуже великий. Мінусові температури лише ускладнюють ситуацію.

«За тиждень-два, якщо не буде недобрих дій з боку ворога, всі будинки будуть заживлені», — припускає фахівець.

Раніше у КМДА відповіли, коли очікувати стабільного світла, тепла й води у Києві.

«Ситуація покращиться із покращенням погодніх умов. Хоча бригади ДТЕКу відпрацьовують наразі та ліквідовують аварії на аварійних лініях. Досить тяжка ситуація по теплопостачанню та по холодному водопостачанню», — сказала речниця КМДА Катерина Поп.

За даними відомства, наразі:

  • без тепла — 4 000 багатоповерхівок із 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі;

  • подано теплоносій — у понад 1 600 житлових будинків

Додається, що ситуація складна через те, що більшість цих будинків підключають уже вдруге після атаки на критичну інфраструктуру 9 січня.

