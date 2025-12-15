Київ на межі блекауту: експерт попередив про 22 години без світла

Відключення в Києві.

На Київ може чекати складна ситуація з відключенням світла вже найближчим часом. Станеться це, як тільки температура повітря опустить до 5-10° морозу.

Про це заявив керівник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко на Youtube-каналі Юрія Романенка.

З його слів, у столиці Києві може не бути світла по 20-22 годин на добу вже через кілька тижнів, «якщо не відбудеться мирного енергетичного треку».

«Реальність Києва буде в тому, що столиця вже за найближчих морозів -5-10 градусів, які нам обіцяють за тиждень-два, Київ сидітиме 20-22 години без світла», — попередив Попенко.

За його словами, пропускна спроможність підстанції під Києвом — мінімальна. Внутрішня генерація столичного регіону покриває лише 20-25% потреб. Дефіцит електроенергії, наголосив Попенко, становить близько 70%.

Втім, пояснив Попенко, якщо відбудуться нові атаки, то «ми користуватимемося тими 20-25%».

«Але за температури -10° ці 20-25% перетворяться на 10%», — пояснив експерт.

З його слів, передати електроенергію до Києва іншим шляхом наразі неможливо, а постачання нових трансформаторів триває від пів року до року. Попенко називає ситуацію для столиці, яка може виникнути, «жорсткою».

Нагадаємо, раніше перший заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко заявляв, що на Київ чекають 15-годинні відключення світла, адже російськими ударами була перебита електрична підстанція під Києвом, що тимчасово унеможливлює отримання столицею додаткової потужності. Наразі Київ критично залежить від двох атомних електростанцій — Рівненської та Хмельницької