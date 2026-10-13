Київ може залишитися без світла та води взимку: експерт назвав головну загрозу для столиці

Блекаут / © Associated Press

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Київ ризикує не встигнути підготувати резервне живлення критичної інфраструктури до зими — роботи можуть завершити лише наприкінці березня 2027 року. До того ж столиця більш ніж на 95% залежить від зовнішнього постачання електроенергії.

Про це директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів в інтерв’ю УНІАН.

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Чому Київ ризикує залишитися без світла та води

За словами Омельченка, головна причина відключень електроенергії — російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Ворог завдає ударів по високовольтних лініях і підстанціях, через які електроенергія передається споживачам.

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«Найбільша проблема в енергетиці пов’язана з війною, з атаками російських окупантів і терором цивільних об’єктів, насамперед енергетичної інфраструктури. Це — головний фактор, який впливає на графіки відключень, все інше другорядне», — сказав експерт.

Він зазначив, що перед зимою в енергосистемі вдалося відновити до 5 ГВт потужностей. Однак через пошкодження об’єктів передачі електроенергію не завжди вдається доставити до споживачів.

«Потужність не доходить до споживача… Вони просто розстрілюють, як в тирі, енергетичні об’єкти — насамперед підстанції „Укренерго“», — пояснив Омельченко.

За оцінкою експерта, Київ особливо вразливий до таких атак через нестачу власної генерації. Трипільська ТЕС пошкоджена й не працює, а столичні ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, за його словами, фактично не генерують електроенергію через російські удари.

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Власна розподілена генерація столиці також залишається недостатньою. Омельченко оцінює її внесок лише у 3–4% від потреб міста, яке взимку споживає до 2–2,3 ГВт потужності.

«Київ на понад 95% залежить від зовнішнього постачання», — наголосив експерт.

За словами Володимира Омельченка, якщо російські війська пошкодять лінії електропередач і підстанції навколо столиці, Київ може опинитися в так званому «енергоострові» — фактично відрізаним від об’єднаної енергосистеми України. На думку експерта, наразі місто не готове повноцінно працювати в такому режимі.

Чи готова столиця до автономної роботи

На думку Омельченка, наразі Київ не здатний повноцінно функціонувати як окрема енергетична система. Власної генерації недостатньо, а наявних резервів може не вистачити для стабільної роботи критичної інфраструктури.

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«Цей енергоострів на сьогодні не здатний існувати як окрема енергетична одиниця, тому що цим питанням займались вкрай слабко», — заявив він.

Експерт вважає, що за останні чотири роки в Київському регіоні можна було додатково створити 500–600 МВт розподіленої генерації. За його словами, це суттєво підвищило б енергетичну стійкість столиці.

Окреме питання — резервне живлення критичної інфраструктури, зокрема водоканалу й електротранспорту. Омельченко покладає відповідальність за цей напрям на міську владу, а розвиток розподіленої генерації вважає спільним завданням місцевої та центральної влади.

«Київська влада провалила живлення критичної інфраструктури. Тому що зі зникненням передачі електричної енергії у нас і зникала вода, і зупинявся електротранспорт. Це означає, що не зробили навіть мінімум — а це їхнє зобов’язання», — заявив енергетик.

За словами експерта, проблеми з водопостачанням на початку жовтня свідчать про недостатню готовність резервного живлення. Він також звернув увагу на тендери в системі Prozorro, згідно з якими постачання та монтаж відповідного обладнання мають завершитися лише наприкінці березня 2027 року.

Які райони Києва можуть опинитися в зоні ризику

«Найбільші ризики перебоїв із теплопостачанням можуть бути в районах, які залежать від великих теплоелектроцентралей, передусім ТЕЦ-4 і ТЕЦ-5. Серед них — Голосіївський район і частина Печерського. У районах, де тепло забезпечують понад 150 невеликих котелень, ситуація потенційно може бути кращою. Однак російські атаки можуть пошкодити й ці об’єкти», — зазначив Володимир Омельченко.

Чи можливі відключення світла на 16–20 годин

Омельченко не береться прогнозувати тривалість відключень узимку. За його словами, ключовими чинниками будуть інтенсивність російських атак, ефективність роботи ППО та масштаби пошкоджень енергетичних об’єктів.

«Якщо не закрити небо від ворога — тоді ситуація буде дуже поганою», — наголосив експерт.

Він також не виключив різних сценаріїв, зокрема тривалих відключень електроенергії, але підкреслив, що передбачити їхню тривалість зараз неможливо.

«По 16, по 20 годин, може по п’ять діб — ніхто цього не знає. Якщо з неба розстрілюють енергоінфраструктуру і не можуть нічого з цим вдіяти, то може бути все, що завгодно», — резюмував Омельченко.

Нагадаємо, раніше енергетик Олександр Харченко назвав Печерський район одним із найбільш вразливих у Києві щодо опалення взимку. За його словами, проблеми можуть виникнути через щільну забудову Печерського холму та пошкодження ТЕЦ.

Також у КМДА пояснювали, як школярі Києва навчатимуться під час відключень світла та води.

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