Київ має готуватися до атак великими FPV-дронами — заступник командира 21 ОПБС
Аналітик і військовослужбовець Єгор Фірсов попередив, що столиця має бути готовою до нового виду атак.
Київ має готуватися до атак великими FPV-дронами.
Про це повідомив заступник командира 21 окремого полку безпілотних систем (ОПБС — ред.) Єгор Фірсов у коментарі Новини.LIVE.
Фірсов заявив, що вже зараз дистанція, на яку можуть залітати FPV-дрони, сягає 40 км і в майбутньому цей показник буде збільшуватися.
«Більше того, я казав про те, що і Києву треба готуватись ловити FPV-дрони, великі, але FPV-дрони, з якими класичне ППО буде безсиле… Технології, як цьому протидіяти, є. Єдине, що має бути максимальна технологізація взагалі Збройних сил», — зазначив він.
Нагадаємо, дронові атаки Росії по Україні можуть ставати все більш масованими. За словами Рустема Умєрова, секретаря Ради національної безпеки і оборони України, до кінця року РФ спробує завдавати по Україні до 1000 ударів на день.