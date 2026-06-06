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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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67
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Київ і область накриє потужна негода: синоптики попередили про небезпеку

Синоптики попередили про небезпечні погодні явища на Київщині. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Гроза

Гроза / © Pixabay

На Київщині та в Києві 7 червня очікуються небезпечні погодні явища. Синоптики попереджають про значні дощі та грози, а вдень в окремих районах можливі град і шквали вітру швидкістю 15–20 м/с.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У зв’язку з прогнозованою негодою в регіоні оголошено І рівень небезпечності — жовтий. Фахівці зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств. Також негода може вплинути на рух транспорту.

За прогнозом, протягом доби в Києві та області буде хмарно з проясненнями. Очікуються значні дощі та грози. Вітер змінних напрямків, швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря в області в нічні години становитиме 13–18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 20–25 градусів. У Києві вночі прогнозують 16–18° тепла, вдень — 21–23°.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що в неділю в столиці пройдуть дощі, а стовпчики термометрів не піднімуться вище +23 градусів тепла.

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Дата публікації
Кількість переглядів
67
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