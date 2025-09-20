ТСН у соціальних мережах

Київ
40
Київ і низку областей охопила повітряна тривога: яка причина

На столицю та область летять російські дрони.

Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У суботу, 20 вересня, у Києві та низці інших областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих ударних дронів.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА у Telegram.

«УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! Мешканців закликають негайно перейти до найближчих укриттів та залишатися там до завершення небезпеки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, це вже третє за сьогодні, коли оголошується повітряна тривога у столиці та низці областей.

