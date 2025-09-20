- Дата публікації
Київ і низку областей охопила повітряна тривога: яка причина
На столицю та область летять російські дрони.
У суботу, 20 вересня, у Києві та низці інших областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих ударних дронів.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА у Telegram.
«УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! Мешканців закликають негайно перейти до найближчих укриттів та залишатися там до завершення небезпеки», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, це вже третє за сьогодні, коли оголошується повітряна тривога у столиці та низці областей.