Київ
777
1 хв

Київ і частину областей України охопила повітряна тривога: яка загроза

Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві на низці областей України у суботу, 24 січня, станом на 19:40 оголошена повітряна тривога.

Про це йдеться у повідомленні КМДА у Telegram.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння з Брянської області. Швидкісна ціль на півночі Чернігівщини, курсом на Київщину. Швидкісна ціль східніше Чернігова, курс південно-західний», — йдеться у повідомленні ПС.

Повітряні тривоги у Києві 24 січня / © скриншот

Повітряні тривоги у Києві 24 січня / © скриншот

Зазначимо, що у Києві це вже шоста повітряна тривога за добу.

777
