Київ і частину областей України охопила повітряна тривога: яка загроза
Повітряні сили попередили про загрозу балістики.
У Києві на низці областей України у суботу, 24 січня, станом на 19:40 оголошена повітряна тривога.
Про це йдеться у повідомленні КМДА у Telegram.
Повітряні сили попередили про загрозу балістики.
«Загроза застосування балістичного озброєння з Брянської області. Швидкісна ціль на півночі Чернігівщини, курсом на Київщину. Швидкісна ціль східніше Чернігова, курс південно-західний», — йдеться у повідомленні ПС.
Зазначимо, що у Києві це вже шоста повітряна тривога за добу.