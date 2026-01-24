Київ і частину областей України охопила повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Реклама

У Києві на низці областей України у суботу, 24 січня, станом на 19:40 оголошена повітряна тривога.

Про це йдеться у повідомленні КМДА у Telegram.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

Реклама

«Загроза застосування балістичного озброєння з Брянської області. Швидкісна ціль на півночі Чернігівщини, курсом на Київщину. Швидкісна ціль східніше Чернігова, курс південно-західний», — йдеться у повідомленні ПС.

Повітряні тривоги у Києві 24 січня / © скриншот

Зазначимо, що у Києві це вже шоста повітряна тривога за добу.