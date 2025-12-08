ТСН у соціальних мережах

Київ готується до тривалих відключень світла: прогнозують до 16 годин на добу

Критична ситуація спричинена значним дефіцитом потужностей, Київ та область наразі здатні покривати лише 20-25% від загальної потреби в електроенергії.

Відключення світла у Києві та області

Відключення світла у Києві та області / © ТСН

Мешканцям Києва слід готуватися до значних обмежень в електропостачанні цієї зими. Директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко прогнозує, що тривалість щоденних відключень світла може сягати від 8 до 16 годин на добу.

Про це повідомляє Insider UA.

За словами експерта, критична ситуація спричинена значним дефіцитом потужностей. Київ та область наразі здатні покривати лише 20-25% від загальної потреби в електроенергії.

Ключові причини

  • Масштабне руйнування генерації: Омельченко наголошує, що теплова та гідрогенерація в країні зруйновані на 80-90%.

  • Нестача покриття: наявних потужностей катастрофічно не вистачає для забезпечення столиці.

«Теплова і гідрогенерація зруйновані на 80-90%, тому до тривалих відключень потрібно готуватися», — підкреслив Володимир Омельченко.

Цей прогноз підкреслює необхідність для киян та бізнесу максимально підготуватися до складного опалювального сезону, включаючи запаси альтернативних джерел живлення та теплих речей.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» також попередили про те, що відключення світла триватимуть довше: якщо напередодні чергових російських ударів 6 грудня світла не було 4-8 годин, то зараз вимикатимуть на 12-16 годин в більшості областей. А на відновлення енергосистеми підуть тижні, а не дні.

