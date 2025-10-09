Київ готується до ядерного удару: що будують у столиці

Укриття

У Києві розпочалося будівництво капітальних протирадіаційних укриттів, розрахованих на довготривале перебування людей. Перші два таких об’єкти вже з’явилися на Оболоні, а паралельно в місті встановлюють невеликі мобільні сховища для захисту від обстрілів.

Про це повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

За його словами, у районі вже завершено будівництво перших двох протирадіаційних укриттів.

Він наголосив, це не тимчасові конструкції, а капітальні споруди, спеціально обладнані для тривалого та безпечного перебування людей у разі виникнення радіаційної чи хімічної небезпеки. Незабаром подібні захисні об’єкти почнуть зводити і в інших районах столиці.

Паралельно з капітальним будівництвом, міська влада працює над створенням мережі мобільних укриттів. Ці невеликі конструкції призначені для захисту від уламків під час раптових обстрілів.

«Укриття такого типу встановлюватимуть в районах, де немає підземних укриттів», — пояснив Фесик.

Кожне таке мобільне сховище зможе одночасно вмістити від 25 до 50 осіб. Це дозволить оперативно створити безпечні місця там, де відсутні підвали чи підземні паркінги.

Голова Оболонської РДА також озвучив орієнтовну вартість мобільних укриттів. За його словами, попередньо в бюджет закладалася сума, яка може бути скоригована за результатами торгів.

«Зараз закладали очікувану вартість по 5 мільйонів гривень. Може, буде коштувати 3 мільйони», — зазначив Кирило Фесик.

Нагадаємо, раніше експерт з безпеки Ігор Молодан пояснив, що мобільні укриття є первинними сховищами, які не захищають від прямих влучань. За його словами, вони здатні витримати ударну хвилю та уламки від влучання ракети на відстані понад 20 метрів.

Експерт наголосив, що такі конструкції не розраховані на тривале перебування — згідно з нормами цивільного захисту, у них можна перебувати не більше чотирьох годин, і вони можуть не мати навіть базових зручностей, як-от лавок чи вбиральні.