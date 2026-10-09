Київ готується до блекауту: що буде з трамваями і тролейбусами

Трамваї у Києві / © unian.net

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У разі масштабного знеструмлення Київ планує частково замінити трамваї та тролейбуси автобусами, які не залежать від електропостачання. Однак реалізацію цих планів ускладнює нестача водіїв громадського транспорту.

Про це заявив начальник Служби організації руху КП «Київпастранс» Тимур Костенко в коментарі телеканалу «Київ24».

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За його словами, у разі блекауту місто планує організовувати автобусні маршрути, які дублюватимуть маршрути електротранспорту, а також збільшувати кількість автобусів на напрямках, що вже працюють.

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«Рухомого складу у нас достатньо, є резерв автобусів для забезпечення перевезень, але є проблема з водійським складом», — зазначив Костенко.

Він пояснив, що розроблений на випадок блекауту план передбачає залучення до керування автобусами водіїв електротранспорту, які мають відповідну категорію водійського посвідчення.

Це має допомогти забезпечити перевезення пасажирів на маршрутах, де через відсутність електроенергії не зможуть курсувати трамваї та тролейбуси.

Нагадаємо, вранці 9 жовтня у Києві через проблеми з електропостачанням частково зупинився громадський транспорт.

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