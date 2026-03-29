Київ готує нову систему опалення: експерт розповів про “теплові швидкі” в столиці

Київ готує нову систему опалення

У столиці готуються до складного опалювального сезону та впроваджують нову модель захисту теплопостачання. Вже наступної зими у Києві можуть запрацювати так звані «теплові швидкі» — мобільні системи, які дозволять оперативно відновлювати тепло у разі аварій чи атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє «Телеграф».

За його словами, місто формує багаторівневу систему, яка має забезпечити безперебійне теплопостачання навіть у критичних умовах.

Ключовим елементом стане розвиток мережі міні-ТЕЦ. Вони працюватимуть за принципом когенерації — одночасно вироблятимуть тепло та електроенергію. Такі установки дозволять не лише розосередити джерела енергії, а й створити резерв на випадок виходу з ладу великих теплоелектроцентралей.

Як працюватиме система під час можливого блекауту

У разі блекауту ці міні-ТЕЦ зможуть працювати автономно, підтримуючи функціонування насосних станцій, водоканалів та тепломереж. Якщо ж пошкодження будуть масштабнішими, передбачений другий рівень захисту — потужні дизельні генератори, які встановлюватимуть на ключових об’єктах інфраструктури.

Однак у найскладніших ситуаціях, коли частина системи повністю виходить з ладу, в роботу вступатимуть саме «теплові швидкі». Йдеться про мобільні котельні та генератори, які оперативно доставлятимуть у проблемні райони та підключатимуть до мережі через заздалегідь підготовлені точки.

За задумом, такі аварійні бригади зможуть підтримувати теплопостачання до двох тижнів — цього часу має вистачити для відновлення основної інфраструктури.

Водночас експерт зазначає, що реалізація цієї системи потребує значних ресурсів і підготовки персоналу. Йдеться не лише про технічне забезпечення, а й про логістику — безперебійне підвезення пального та навчання фахівців, які обслуговуватимуть обладнання.

Попри складність, у Києві вже активно працюють над впровадженням цієї моделі. Якщо всі елементи запрацюють, місто зможе проходити опалювальний сезон навіть за умов серйозних пошкоджень енергетики — за принципом: світла може не бути, але тепло залишиться.