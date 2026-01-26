Київ без тепла: Зеленський зробив жорстку заяву після наради

У Києві критична ситуація з теплом / © Володимир Зеленський

Найскладніша ситуація з теплопостачанням і світлом станом на 26 січня фіксується в Києві та Київській області, Харківській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Особливу увагу під час наради приділили столиці.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на тлі проведення спеціальної селекторної наради щодо ситуації в регіонах, де нині спостерігаються найсерйозніші проблеми з енергопостачанням.

«У Києві більш ніж 1200 багатоквартирних будинків досі залишаються без опалення. Це надзвичайно складні обставини. Ті строки, про які зараз ідеться, не можна вважати задовільними — треба діяти значно швидше», — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що йдеться про велику кількість людей, які потребують негайної допомоги, зокрема в Дарницькому районі та інших районах лівого берега столиці.

Понад 1200 будинків у Києві без опалення: як діятиме влада

За підсумками наради визначено порядок подальших кроків, а вже сьогодні ввечері глава держави очікує доповіді щодо можливих термінів реалізації рішень.

Також Зеленський доручив перевірити реальну готовність соціальної інфраструктури Києва — шкіл, пунктів підтримки та інших об’єктів — до роботи в умовах кризи. Міністр внутрішніх справ доповів про забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування та мобільного зв’язку.

Окремо президент доручив прем’єр-міністерці разом із міністром фінансів проаналізувати можливості термінових закупівель для Києва обладнання з альтернативної генерації електроенергії та теплопостачання. Міністр енергетики, за словами Зеленського, перебуває на постійному зв’язку з міжнародними партнерами щодо залучення додаткової підтримки.

Також командувач Повітряних сил ЗСУ разом із міністром оборони мають опрацювати додаткові варіанти посилення захисту Харкова.

Президент подякував енергетикам, рятувальникам та ремонтним бригадам, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури, наголосивши, що їхня фаховість є безпрецедентною.

Нагадаємо, Росія вчергове атакувала Україну ударними БпЛА. Так, в ніч проти 26 січня ворожі безпілотники типу Shahed загрожували Сумській та Харківській областям, Запоріжжю та Дніпру.

Раніше повідомлялося, що на Київщині уламки російського безпілотника впали на території дитячого садка, поки діти перебували в укритті.

Також раніше йшлося про те, що, за заявою гендиректора ДТЕК, Україна перебуває на межі гуманітарної катастрофи через безперервні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

Вожночас Київщина повертається до графіків відключень. Енергетики відновили графіки подання електрики у області.