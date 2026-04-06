- Київ
Світло зникає: в Україні запроваджують аварійні відключення 6 квітня
Обмеження електроенергії застосували через складну ситуацію в енергосистемі.
У понеділок, 6 квітня, у Києві запровадили екстрені відключення світла. Крім того, аварійні знеструмлення сталися у кількох областях.
Про це повідомили у пресслужбах ДТЕК та в «Укренерго».
«Київ: за командою „Укренерго“ застосовані екстрені відключення», — йдеться у повідомленні.
У компанії наголошують, що оперативно інформуватимуть про будь-які зміни.
Зауважимо, про відключення світла у столиці також інформував гендиректор YASNO Сергій Коваленко.
Зауважимо, напередодні в НЕК «Укренерго» інформували про те, що в Україні 6 квітня відключення електроенергії не плануються.
Втім, сьогодні заявили, що через складну ситуацію в енергосистемі у кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії
«Після стабілізації ситуації — аварійні знеструмлення будуть замінені на прогнозовані графіки погодинних відключень», — йдеться у повідомленні.
У понеділок, 6 квітня, у п’яти областях України зникло світло через ракетні та дронові атаки на енергооб’єкти Зокрема, в Одеській області частина споживачів залишилася без електрики. Крім того, знеструмлення сталися у Сумській, Харківській, Одеській та Херсонській областях.
Найскладніша ситуація склалася у Чернігівській області, де зафіксовано чотири влучання по об’єктах енергетики. Більшість районів області знеструмлені.
Також РФ знеструмила місто-супутник Чорнобильської АЕС — Славутич. Унаслідок атаки він тимчасово залишився без світла — це близько 21 тис. людей.