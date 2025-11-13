Чому у Києві одні з найтриваліших відключень та скільки ще жити за графіками: експерт відповів

Відключення світла / © ТСН.ua

У Києві одні з найбільших обмежень щодо відключення світла. Найімовірніше, графіки триватимуть щонайменше до весни.

Таку думку висловив в етері «КИЇВ24» Станіслав Ігнатьєв, доктор технічних наук.

Що впливає на ситуацію

У Києві діють доволі такі тривалі графіки обмеження. Тут декілька факторів:

у нас в режимі ремонту зараз і аварійним схемам заживання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 працює. Пам’ятаємо, ворог цілив і балістикою, і дронами протягом останнього місяця.

суттєво пошкоджено Трипільську ТЕЦ, яка фактично забезпечила місто Київ.

підстанція, яка з’єднувала Київ з Рівненською АЕС, також була суттєво пошкоджена з боку ворога.

«Тому у Києві діють достатньо довгі графіки. Але на сході є міста, де графіки діють довше», — наголосив він.

Фахівець запевняє, що проблема зі світлом зберігатиметься щонайменше до весни. Тож треба, як то кажуть, звикнути до країни генераторів. Насамперед у нас вимикають непобутових споживачів — бізнес. Побудовано вже два гігавати генерації, і це без врахування тих генераторів, які стоять на вулицях.

«До таких графіків треба звикати. Вони будуть тривати, у різних варіаціях, до весни так точно», — завершив він.

Раніше експерт повідомляв, що ситуація зі світлом в Україні може покращитися. Так, за умови відсутності обстрілів та стабільної погоди тривалість відключень світла може зменшитися вже за два тижні. Тоді Україна поступово перейде від аварійних до стабілізаційних графіків відключень (4-6 годин щодоби). Це — позитивний сценарій.

Якщо ж Росія продовжить масовані атаки на енергетику, відпрацює негативний сценарій. Погіршити ситуацію може також похолодання. Тож періоди без світла можуть зрости до 12 годин щонайменше, а подекуди — до 20 годин на добу.

«Нейтральний сценарій передбачає, що обстріли припиняться, але температура суттєво знизиться. Це дозволить уникнути аварійних відключень, однак графіки залишаться жорсткими — за схемою 4/2, коли електроенергія подаватиметься лише на 2 години з наступними 4 годинами без світла. У підсумку українці матимуть світло близько 8–10 годин на добу, тобто електроенергії може не бути 14–16 годин», — сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.