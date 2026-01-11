Київ без світла і тепла: Свириденко сказала, коли ситуація покращиться

Київ / © Associated Press

У Києві триває робота з подолання наслідків ворожих атак на енергосистему. Ситуація покращиться вже наступного тижня.

Про це повідомили прем’єрка Юлія Свириденко.

«По Києву росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об’єктах. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве зниження температури.Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час — орієнтуємося на четвер», — зазначила вона.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві без тепла залишається понад одна тисяча будинків. До інших подання теплоносія відновили.

Напередодні стало відомо, що на Київщині енергетикам вдалося відновити електропостачання понад 370 тисячам родин. Однак погодні умови й надалі суттєво ускладнюють ситуацію.