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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3693
Час на прочитання
2 хв

Кривавий ранок у Києві: дрон влучив у магазин — є загиблі та поранені (оновлено)

Від ранку на столицю летять російські дрони. Через обстріл люди загинули на кількох локаціях

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Київ.

Атака на Київ. / © Associated Press

Протягом ранку 8 жовтня у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу. Столицю атакують дрони. Кількість загиблих зростає.

Що відомо про удари по Києву 8 жовтня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зауважимо, у Києві після опівночі вже кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Крайня розпочалася о 09:14. Менш ніж за п’ять хвилин пролунав вибух.

Знову гучно у столиці були близько 11:20. За даними влади, працювали сили ППО. Через понад три години, о 12:26, тривогу було скасовано.

«Приліт» на Солом’янці

Під час атака у Солом’янському районі сталося влучання БпЛА в 4-поверхову будівлю магазину. Загинули дві людини. За словами міського голови Віталія Кличка, на місці атаки виникла пожежа. Її вже вдалось локалізувати, триває пошуково-рятувальна операція.

«Виявили тіла двох загиблих і двох постраждалих», — додав мер.

Удар у Шевченківському районі

За даними мерії, у Шевченківському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. За попередньою інформацією, горять автомобілі.

Атака на Голосіївський район

Мер Віталій Кличко повідомив, що зранку у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків безпілотника на відкритій території. За даними місцевих ресурсів, це сталося поблизу проїжджої частини в районі одного із житлових комплексів.

Згодом міський голова заявив, що внаслідок вранішньої атаки одна людина загинула. Крім того, п’ять осію отримали травми. Чотирьох поранених медики госпіталізували.

Перші кадри з місця падіння уламків безпілотника у Києві.

Перші кадри з місця падіння уламків безпілотника у Києві.

Перші кадри з місця падіння уламків безпілотника у Києві. / © Муніципальна охорона

Перші кадри з місця падіння уламків безпілотника у Києві. / © Муніципальна охорона

Нагадаємо, ввечері 7 жовтня росіяни вдарили дронами по Києву. На Оболоні безпілотник влучив у двір між житловими будинками. Унаслідок атаки загинули двоє людей. У Деснянському районі дрон атакував житловий будинок, де жертвами стали дві жінки.

Окрім того, в Соломʼянському районі через падіння уламків виникла пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку.

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