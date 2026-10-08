- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 3693
- Час на прочитання
- 2 хв
Кривавий ранок у Києві: дрон влучив у магазин — є загиблі та поранені (оновлено)
Від ранку на столицю летять російські дрони. Через обстріл люди загинули на кількох локаціях
Протягом ранку 8 жовтня у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу. Столицю атакують дрони. Кількість загиблих зростає.
Що відомо про удари по Києву 8 жовтня, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Зауважимо, у Києві після опівночі вже кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Крайня розпочалася о 09:14. Менш ніж за п’ять хвилин пролунав вибух.
Знову гучно у столиці були близько 11:20. За даними влади, працювали сили ППО. Через понад три години, о 12:26, тривогу було скасовано.
«Приліт» на Солом’янці
Під час атака у Солом’янському районі сталося влучання БпЛА в 4-поверхову будівлю магазину. Загинули дві людини. За словами міського голови Віталія Кличка, на місці атаки виникла пожежа. Її вже вдалось локалізувати, триває пошуково-рятувальна операція.
«Виявили тіла двох загиблих і двох постраждалих», — додав мер.
Удар у Шевченківському районі
За даними мерії, у Шевченківському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. За попередньою інформацією, горять автомобілі.
Атака на Голосіївський район
Мер Віталій Кличко повідомив, що зранку у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків безпілотника на відкритій території. За даними місцевих ресурсів, це сталося поблизу проїжджої частини в районі одного із житлових комплексів.
Згодом міський голова заявив, що внаслідок вранішньої атаки одна людина загинула. Крім того, п’ять осію отримали травми. Чотирьох поранених медики госпіталізували.
Нагадаємо, ввечері 7 жовтня росіяни вдарили дронами по Києву. На Оболоні безпілотник влучив у двір між житловими будинками. Унаслідок атаки загинули двоє людей. У Деснянському районі дрон атакував житловий будинок, де жертвами стали дві жінки.
Окрім того, в Соломʼянському районі через падіння уламків виникла пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку.