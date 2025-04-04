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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Київ атакували 11 БпЛА: що відомо про постраждалих та руйнування

Росія атакувала Київ та область дронами-камікадзе. Повітряна тривога тривала понад 2 години. Чи є жертви та руйнування?

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака дронами на Київ

Атака дронами на Київ

Київ опинився під атакою російських безпілотників у ніч проти 4 квітня. Сили протиповітряної оборони збивали ворожі дрони у столиці та області, однак не минулося без наслідків.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Протягом минулої доби повітряна тривога у Києві оголошувалася тричі. Загалом вона тривала 2 год.13 хв.

Уночі в повітряному просторі Києва та навколо міста було зафіксовано 11 російських безпілотників. Засоби ППО знищили п’ять ворожих дронів.

У столиці минулося без постраждалих та руйнувань. Водночас через атаку виникли пожежі у Броварському районі Київської області. Були пошкоджені транспор та будівля автосалону. Травмовані двоє людей.

У КМВА закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прямувати до укриттів у разі її оголошення.

Нагадаємо, у ДСНС показали фото з наслідками атаки російських дронів по Київщині, через яку спалахнули пожежі і було пошкоджено багато авто.

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