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- Київ
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Київ атакували 11 БпЛА: що відомо про постраждалих та руйнування
Росія атакувала Київ та область дронами-камікадзе. Повітряна тривога тривала понад 2 години. Чи є жертви та руйнування?
Київ опинився під атакою російських безпілотників у ніч проти 4 квітня. Сили протиповітряної оборони збивали ворожі дрони у столиці та області, однак не минулося без наслідків.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Протягом минулої доби повітряна тривога у Києві оголошувалася тричі. Загалом вона тривала 2 год.13 хв.
Уночі в повітряному просторі Києва та навколо міста було зафіксовано 11 російських безпілотників. Засоби ППО знищили п’ять ворожих дронів.
У столиці минулося без постраждалих та руйнувань. Водночас через атаку виникли пожежі у Броварському районі Київської області. Були пошкоджені транспор та будівля автосалону. Травмовані двоє людей.
У КМВА закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прямувати до укриттів у разі її оголошення.
Нагадаємо, у ДСНС показали фото з наслідками атаки російських дронів по Київщині, через яку спалахнули пожежі і було пошкоджено багато авто.