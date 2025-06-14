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- Київ
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Київ атакують "Шахеди": над містом лунають вибухи
У столиці працюють сили ППО через атаку ворожих дронів.
Під час оголошеної увечері в суботу, 14 червня, повітряної тривоги у Києві лунають вибухи. Сили протиповітряної оборони відбивають атаку ворожих ударних дронів.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«У столиці працюють сили ППО. На місто заходять БпЛА з різних нарямків», — написав він.
Столичний мер заклиав мешканців міста залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Раніше повідомлялося, що в небі над Україною уже перебуває близько сотні безпілотників. Зафіксовано також додаткові пуски.
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня росіяни атакували Україну дронами.