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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Київ атакують "Шахеди": над містом лунають вибухи

У столиці працюють сили ППО через атаку ворожих дронів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака Шахедів

Атака "Шахедів" на Київ

Під час оголошеної увечері в суботу, 14 червня, повітряної тривоги у Києві лунають вибухи. Сили протиповітряної оборони відбивають атаку ворожих ударних дронів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У столиці працюють сили ППО. На місто заходять БпЛА з різних нарямків», — написав він.

Столичний мер заклиав мешканців міста залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що в небі над Україною уже перебуває близько сотні безпілотників. Зафіксовано також додаткові пуски.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня росіяни атакували Україну дронами.

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