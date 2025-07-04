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- Київ
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Київ атакують російські дрони: сталася пожежа
Російські дрони продовжують дошкуляти українським містам.
У Києві весь вечір 3 липня 2025 року — затяжна повітряна тривога через атаку російських БПЛА.
Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.
Внаслідок атаки росіян у Соломʼянському районі сталося займання в нежитловому приміщенні.
Інформація про постраждалих встановлюється.
Нагадаємо, у червні 2025 року Київ зазнав рекордної кількості російських повітряних атак — понад 350 дронів і десятки ракет були випущені по столиці. За офіційними даними, загинули щонайменше 42 особи, серед них — діти. Українська влада фіксує зміну тактики ворога — удари тепер переважно спрямовані на цивільну інфраструктуру, тероризувати цивільне населення та виснажити систему ППО.
«Стратегія росіян полягає в тому, щоб постійно тероризувати звичайних громадян і таким чином послабити націю», — розповів начальник Київської міської військової адміністрації.