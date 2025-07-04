Київ атакують російські дрони: сталася пожежа

Київ / © ТСН.ua

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У Києві весь вечір 3 липня 2025 року — затяжна повітряна тривога через атаку російських БПЛА.

Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.

Внаслідок атаки росіян у Соломʼянському районі сталося займання в нежитловому приміщенні.

Інформація про постраждалих встановлюється.

Нагадаємо, у червні 2025 року Київ зазнав рекордної кількості російських повітряних атак — понад 350 дронів і десятки ракет були випущені по столиці. За офіційними даними, загинули щонайменше 42 особи, серед них — діти. Українська влада фіксує зміну тактики ворога — удари тепер переважно спрямовані на цивільну інфраструктуру, тероризувати цивільне населення та виснажити систему ППО.

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«Стратегія росіян полягає в тому, щоб постійно тероризувати звичайних громадян і таким чином послабити націю», — розповів начальник Київської міської військової адміністрації.