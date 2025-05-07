Києву та низці областей загрожує балістика: у столиці пролунали вибухи

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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У ніч проти 7 травня 2025 року у Києві та низці областей Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу удару балістикою.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соцмережах.

Вони попередили про швидку ракетну ціль у бік Києва.

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Пізніше у місті пролунали вибухи.

Як повідомляють моніторингові канали, Київ перебуває під балістичним ударом з Брянська.

“Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Небезпека балістики. Перебувайте в укриттях “, — наголосив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, що раніше Росія масовано атакувала Запоріжжя "Шахедами".