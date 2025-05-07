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- Київ
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Києву та низці областей загрожує балістика: у столиці пролунали вибухи
У Києві працює ППО для оборони від балістики.
У ніч проти 7 травня 2025 року у Києві та низці областей Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу удару балістикою.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у соцмережах.
Вони попередили про швидку ракетну ціль у бік Києва.
Пізніше у місті пролунали вибухи.
Як повідомляють моніторингові канали, Київ перебуває під балістичним ударом з Брянська.
“Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Небезпека балістики. Перебувайте в укриттях “, — наголосив мер Києва Віталій Кличко.
Нагадаємо, що раніше Росія масовано атакувала Запоріжжя "Шахедами".