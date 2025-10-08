Києву приготуватись: чому столиця може "потонути" у зливах, як Одеса

Дощ / © ТСН

Україну чекають серйозні кліматичні випробування: від аномальної спеки та посух до руйнівних злив і граду. Екстремальні погодні явища незабаром стануть буденністю та до чого готуватися мешканцям різних регіонів.

Про це розповів Віталій Шпиг, завідувач відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України в ефірі «Київ 24».

Що чекає на столицю

За словами Шпиги, мешканці столиці одними з перших відчують на собі наслідки глобального потепління. Влітку значно збільшиться кількість спекотних днів та, що особливо важливо, теплих ночей.

«Мешканці нашої столиці будуть відчувати певний дискомфорт», — прогнозує науковець.

Він пояснює, що великі міста, як Київ, через щільну забудову та велику площу асфальтового покриття перетворюються на «острови тепла», де температура завжди вища. Крім того, столиця також є вразливою до потужних злив, які призводитимуть до підтоплень вулиць.

Якою буде «буденність» для регіонів

Негативні прояви зміни клімату торкнуться всієї території України, але матимуть свою специфіку. Якщо південні та східні області все більше страждатимуть від посух, то для решти країни звичною картиною стануть раптові та потужні зливи.

«Те, що трапилось в Одесі, — це і надзвичайне природне явище… Але, на жаль, такі випадки… для України в найближчому майбутньому буде буденність», — попереджає Шпиг.

Парадокс полягає в тому, що загальна річна кількість опадів не зміниться. Просто замість звичних помірних дощів українці все частіше бачитимуть руйнівні зливи, які не встигатимуть поглинати ні ґрунт, ні міські комунікації.

Ще однією серйозною загрозою стане збільшення кількості градових явищ. За прогнозами науковця, ця небезпека є вкрай ймовірною для південно-західних, західних, північно-східних, центральних та північних областей України. Це створює додаткові ризики як для сільського господарства, так і для майна громадян.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі за добу випало 94 мм опадів, що становить 224% місячної норми. За даними Гідрометцентру, причиною став не лише локальний циклон над Чорним морем, а й глобальні кліматичні зміни, які роблять такі екстремальні дощі частішими.

Статистика підтверджує цю тенденцію: за останні 10 років в Одесі було зафіксовано 14 випадків потужних злив, у порівнянні з 2-3 за попередні десятиліття. Ситуацію значно погіршила міська забудова: великі площі асфальту та бетону не дозволяють воді просочуватися в ґрунт, що перетворило дощ на стрімкі потоки та спричинило масштабну повінь.