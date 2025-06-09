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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві зафіксували одразу 5 температурних рекордів у червні

Серед температурних рекордів у столиці — найвища середньодобова температура повітря (+26,2°C) та максимальна температура після полудня (+31,4°C).

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Спекотна погода у Києві

Спекотна погода у Києві / © УНІАН

У Києві протягом кількох днів червня було зафіксовано п’ять температурних рекордів. Так, температура повітря 6 червня у столиці стала найвищою для цієї дати і становила +24,9 градуса.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, від 6 до 8 червня у столиці було зафіксовано п’ять температурних рекордів.

Середньодобова температура повітря у Києві 6 червня виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і сягнула +24,9 градуса. Цей показник перевищив попередній рекорд 1956 року на 0,2 градуса, а кліматичну норму — на 6,5 градуса.

7 червня мінімальна температура повітря у Києві не опустилась нижче +19,9 градуса. А це на 0,7 градуса вище, ніж 2014 року.

Середньодобова температура повітря у столиці стала найвищою за час спостережень для цієї дати — становила+26,2 градуса. Це перевищило попередній рекордний показник 2011 року на 1,5 градуса, а кліматичну норму — на 7,2 градуса.

8 червня мінімальна температура повітря у Києві не падала нижче +20,4 градуса. Цей показник на 1,8 градусаперевищив попередній рекорд 2011 року. Максимальна температура повітря у столиці після полудня досягла +31,4 градуса, а це на 0,1 градуса вище для цієї дати, ніж 2011 року.

До слова, синоптикиня Наталка Діденко розповіла про прогноз погоди в Україні на 10 червня. Зокрема, погоду у Києві буде ясною та без опадів, з температурою повітря +20…+22 градуси.

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Дата публікації
Кількість переглядів
114
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