Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Чи передбачаються у Києві тритижневі морози: енергетичний експерт дав прогноз

За словами Андрія Закревського, сильні морози у січні починуть слабшати і повернуться наприкінці лютого.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Зима

Зима / © ТСН.ua

У Києві не передбачаються тритижневі морози найближчим часом. Статистика погодних моделей оцінює вірогідність такого сценарію лише у 10%.

Про це в етері КИЇВ24 розповів заступник директора Асоцації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський.

За словами Закревського, морози у січні починають зміщуватися не на найближчий час. «Ймовірність похолодання наступного тижня — лише одна третина», — зазначив енергетичний експерт.

Водночас Закревський прогнозує різке зниження температур 27-28 лютого з вірогідністю у 65%.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі кажуть, що температурні показники в Україні почнуть зростати у другій половині січня: послаблення морозів очікується вже 17–19 числа.

Дата публікації
Кількість переглядів
357
Наступна публікація

