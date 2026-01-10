- Дата публікації
-
- Київ
- 357
- 1 хв
Чи передбачаються у Києві тритижневі морози: енергетичний експерт дав прогноз
За словами Андрія Закревського, сильні морози у січні починуть слабшати і повернуться наприкінці лютого.
У Києві не передбачаються тритижневі морози найближчим часом. Статистика погодних моделей оцінює вірогідність такого сценарію лише у 10%.
Про це в етері КИЇВ24 розповів заступник директора Асоцації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський.
За словами Закревського, морози у січні починають зміщуватися не на найближчий час. «Ймовірність похолодання наступного тижня — лише одна третина», — зазначив енергетичний експерт.
Водночас Закревський прогнозує різке зниження температур 27-28 лютого з вірогідністю у 65%.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі кажуть, що температурні показники в Україні почнуть зростати у другій половині січня: послаблення морозів очікується вже 17–19 числа.