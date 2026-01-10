Чи передбачаються у Києві тритижневі морози: енергетичний експерт дав прогноз

Зима / © ТСН.ua

Реклама

У Києві не передбачаються тритижневі морози найближчим часом. Статистика погодних моделей оцінює вірогідність такого сценарію лише у 10%.

Про це в етері КИЇВ24 розповів заступник директора Асоцації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський.

За словами Закревського, морози у січні починають зміщуватися не на найближчий час. «Ймовірність похолодання наступного тижня — лише одна третина», — зазначив енергетичний експерт.

Реклама

Водночас Закревський прогнозує різке зниження температур 27-28 лютого з вірогідністю у 65%.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі кажуть, що температурні показники в Україні почнуть зростати у другій половині січня: послаблення морозів очікується вже 17–19 числа.