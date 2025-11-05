Киянин возив "Шахед" на даху свого авто: чим це мотивував

Киянин возив на даху уламок «Шахеда»

Вчора, 4 листопада, у Мережі з’явилося фото авто на території київського ЖК, на даху якого був розміщений ворожий БпЛА. Правоохоронці вилучили його.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Шахед", який вилучили з даху автомобіля

Отримавши інформацію, поліція та вибухотехніки оперативно прибули на місце події.

«Фахівці оглянули небезпечний предмет — ним виявився безпілотний літальний апарат типу „Shahed“ із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян», — йдеться у повідомленні.

Як розповів 30-річний власник машини, він планував передати БпЛА до музею.

Після вилучення дрона буде проведена додаткова перевірка. Обставини події встановлюються.

Раніше йшлося про те, що окупанти модифікували «Шахеди».

«Росіяни прибрали CRPA-антени з крила і перемістили їх всередину „Шахеда“ і по центру. Про що це говорить спостережливій і розумній людині? Про те, що заводом внесено зміну в корпус „Шахедів“ під конкретні китайські антени», — повідомив фахівець із систем РЕБ і зв’язку, голова Центру радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.