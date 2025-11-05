- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
Киянин возив "Шахед" на даху свого авто: чим це мотивував
У Києві чоловік возив «Шахед» на даху свого автомобіля.
Вчора, 4 листопада, у Мережі з’явилося фото авто на території київського ЖК, на даху якого був розміщений ворожий БпЛА. Правоохоронці вилучили його.
Про це повідомляє поліція Києва.
Отримавши інформацію, поліція та вибухотехніки оперативно прибули на місце події.
«Фахівці оглянули небезпечний предмет — ним виявився безпілотний літальний апарат типу „Shahed“ із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян», — йдеться у повідомленні.
Як розповів 30-річний власник машини, він планував передати БпЛА до музею.
Після вилучення дрона буде проведена додаткова перевірка. Обставини події встановлюються.
Раніше йшлося про те, що окупанти модифікували «Шахеди».
«Росіяни прибрали CRPA-антени з крила і перемістили їх всередину „Шахеда“ і по центру. Про що це говорить спостережливій і розумній людині? Про те, що заводом внесено зміну в корпус „Шахедів“ під конкретні китайські антени», — повідомив фахівець із систем РЕБ і зв’язку, голова Центру радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.