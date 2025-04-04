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- Київ
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Киянин спробував вбити молотком рідного брата: чим це завершилось (фото)
У Києві побутова сварка між братами ледь не завершилася вбивством. Нападника затримано.
Поліція Києва затримали місцевого жителя, який через побутову сварку намагався молотком вбити рідного брата. Зловмиснику оголошено про підозру.
Про це поліція Києва повідомила в Мережі.
За інформацією правоохоронців між рідними братами віком 53 та 51 рік виникла побутова сварка. В якийсь момент старший з них раптово схопив молоток та почав бити брата по голові. Той спробував утекти, але нападник наздогнав його та продовжив завдавати ударів.
Врятувала постраждалого його дружина. Жінка втрутилася у сутичку та зупинила старшого брата.
Поліцейські затримали зловмисника, а потерпілого медики госпіталізували з тяжкими травмами голови.
Слідчі повідомили нападнику про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство. Суд узяв фігуранта під варту. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, у Києві поліція затримала чоловіка, який вдарив ножем свого брата та залишив його помирати.