Киянин спробував вбити молотком рідного брата: чим це завершилось (фото)

Киянин, який спробував вбити рідного брата / © Поліція Києва

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Поліція Києва затримали місцевого жителя, який через побутову сварку намагався молотком вбити рідного брата. Зловмиснику оголошено про підозру.

Про це поліція Києва повідомила в Мережі.

За інформацією правоохоронців між рідними братами віком 53 та 51 рік виникла побутова сварка. В якийсь момент старший з них раптово схопив молоток та почав бити брата по голові. Той спробував утекти, але нападник наздогнав його та продовжив завдавати ударів.

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Врятувала постраждалого його дружина. Жінка втрутилася у сутичку та зупинила старшого брата.

Поліцейські затримали зловмисника, а потерпілого медики госпіталізували з тяжкими травмами голови.

Слідчі повідомили нападнику про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство. Суд узяв фігуранта під варту. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Молоток, яким киянин ледь не вбив свого рідного брата / © Поліція Києва

Нагадаємо, у Києві поліція затримала чоловіка, який вдарив ножем свого брата та залишив його помирати.