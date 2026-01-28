"Кіт замерзає за 3 години": у Києві спалахнув скандал через утеплення підвалів

Кіт у підвалі (ілюстративне фото) / © Фото з відкритих джерел

Через люті морози та погіршення погоди у Києві комунальники розпочали активно утеплювати підвали. Проте не для всіх киян це стало хорошою новиною. Мешканці стверджують, що через таке «утеплення», яке часто полягає у повній герметизації продухів, безпритульні коти опиняються замурованими всередині або позбавляються єдиного теплого прихистку. Ситуація набула розголосу в Деснянському районі, де містяни закликають владу збалансувати технічні вимоги та принципи людяності.

Про це стало відомо з допису в Facebook голови Деснянської РДА Максима Бахматова.

Позиція міської влади

Максим Бахматов наголосив, що основним ризиком для труб є протяги, через які трапляється більшість промерзань. Він зазначає, що найефективнішим рішенням є професійне утеплення мереж енергофлексом або мінеральною ватою.

«Потрібно донести до людей: 90% промерзань — через протяги. Закрити вентиляційні отвори на зиму, заклеїти щілини монтажною піною, двері в підвал мають щільно зачинятись. Вентиляцію залишати не повністю, а з можливістю мінімального повітрообміну», — пояснює Максим Бахматов.

Бахматов також радить за погодженням з ОСББ піднімати температуру в підвалах до безпечних +5 °C за допомогою електроконвекторів та обов’язково усувати вологу, оскільки підтікання води прискорюють обледеніння.

Думки киян та пояснення

Водночас кияни повідомляють про випадки, коли комунальники виконують ці вказівки щодо утеплення, проте ігнорують те, що у підвалах перебувають тварини. Мешканка Деснянського району розповіла про свій досвід спілкування з працівниками ЖЕКу, які закривають усі отвори.

«Будь ласка майте людяність не закривайте всі отвори, куди їм діватися при — 20? Кіт замерзає за 3 години. Зоставте хоча б декілька на будинок. Ніхто ж навіть не перевіряє чи вони є там всередині, на днях випускала їхала вечером, а кішка кричала, бо вилізти не могла і хто знає скільки вона там просиділа…Попросила нашого двірника зоставити їм отвори їх два, де в основному є завжди коти і звичайно, мала „приємну розмову“ вона робить так, як отримала вказівку від керівництва», — зазначає киянка у коментарі до допису.

Мешканці наголошують, що тварини повністю залежать від людей у таку негоду. Інша користувачка додає, що повне закриття продухів шкодить і самій будівлі:

«Закрити повністю будинок з продухами — це смерть бездомних котів, які також хочуть жити, плюс це привіт чорній плісняві. Я не розумію, чому ЖЕКи беруть гроші за обслуговування, але не роблять свою роботу».

Тому кияни наполягають на «золотій середині»: захистити труби згідно з державних будівельних норм, проте зберегти мінімальні лази для котів, які роками живуть поруч із людьми.

Нагадаємо, у Києві волонтери-зоозахисники повідомляють, що через вказівку комунальників у підвалах житлових будинків у Дніпровському районі гинуть коти. За словами активістів, керівництво ЖРЕО-402 розпорядилося замурувати всі продухи, які є у підвалах будинків.