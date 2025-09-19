- Дата публікації
Киянку закрили у ТРЦ під час тривоги: вона виклала відеоповідомлення (відео)
Киянка поділилася курйозною ситуацією, яка з нею трапилася у столичному ТРЦ: її зачинили всередині, залишивши наодинці з манекенами, коли всі інші пішли в укриття.
Неприємний інцидент трапився з дівчиною, яка перебувала в одному з магазинів ТРЦ у Києві. Коли пролунав сигнал повітряної тривоги, всі працівники та відвідувачі почали евакуюватися, проте жінку, яка саме була в примірочній, забули.
Про це повідомили Telegram-канали.
«Буду працювати манекеном»
Жінка зафіксувала ситуацію на відео, що стало вірусним в мережі. У ролику вона з гумором розповідає про свою несподівану «пригоду».
«Ситуація. Ви одна. Цілий торговий магазин H&M. Мене закрили. Ролет закрит. Я не можу вийти. Об’явлена повітряна тривога. Я переодягалася в одягалці. Мене не перевірили. Закрили магазин. Тепер я буду тут жити. Клас. Буду працювати манекеном», — розповіла жінка.
Вона також зазначила, що її чоловік намагається знайти охоронця, проте всі співробітники евакуювалися.
За чинними нормами, під час сигналу повітряної тривоги всі торгові центри та магазини мають припинити роботу. Відвідувачі та працівники повинні негайно покинути приміщення та пройти до найближчого укриття.
Нагадаємо, у Києві на станції метро «Теремки» розгорівся скандал через собаку на ім’я Міша, якого під час повітряної тривоги не пустили до укриття. Подія викликала хвилю обурення в соцмережах.
Міша вже багато років живе біля станції та став справжнім улюбленцем місцевих мешканців. Під час обстрілів він звик ховатися в метро, де його завжди приймали прихильно. Проте нещодавно одна людина поскаржилася, що пес їй заважає, і наляканого чотирилапого не впустили до укриття.
У Київському метрополітені підтвердили, що отримували скаргу на «безпритульну собаку». Водночас наголосили, що Міша має власницю — жінку, яка торгує квітами біля станції. Сам пес став своєрідним талісманом «Теремків» і завжди спускався до метро під час небезпеки.
Згодом стало відомо, що зоозахисники забрали Мішу до ветеринарів, а потім прихистили. У ГО «Захист тварин Плюшка» пояснили, що насправді собаці загрожувала небезпека.
«З’ясувалося, що скаржником був відомий догхантер. Тому залишатися на вулиці для Міші означало постійну загрозу отруєння. У метро його любили всі, але на вулиці він міг загинути будь-якої миті. Більшість людей цього не усвідомлює, але ми знаємо ризики. Тому вирішили негайно забрати Мішу», — зазначили зоозахисники у своєму відео.