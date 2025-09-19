Киянку закрили у ТРЦ під час тривоги: вона виклала відеоповідомлення (відео)

Тривога / © ТСН.ua

Неприємний інцидент трапився з дівчиною, яка перебувала в одному з магазинів ТРЦ у Києві. Коли пролунав сигнал повітряної тривоги, всі працівники та відвідувачі почали евакуюватися, проте жінку, яка саме була в примірочній, забули.

Про це повідомили Telegram-канали.

«Буду працювати манекеном»

Жінка зафіксувала ситуацію на відео, що стало вірусним в мережі. У ролику вона з гумором розповідає про свою несподівану «пригоду».

«Ситуація. Ви одна. Цілий торговий магазин H&M. Мене закрили. Ролет закрит. Я не можу вийти. Об’явлена повітряна тривога. Я переодягалася в одягалці. Мене не перевірили. Закрили магазин. Тепер я буду тут жити. Клас. Буду працювати манекеном», — розповіла жінка.

Дівчина, яку закрили в магазині під час повітряної тривоги / © скрін з відео

Вона також зазначила, що її чоловік намагається знайти охоронця, проте всі співробітники евакуювалися.

Пустий ТРЦ під час повітряної тривоги / © скрін з відео

За чинними нормами, під час сигналу повітряної тривоги всі торгові центри та магазини мають припинити роботу. Відвідувачі та працівники повинні негайно покинути приміщення та пройти до найближчого укриття.

Нагадаємо, у Києві на станції метро «Теремки» розгорівся скандал через собаку на ім’я Міша, якого під час повітряної тривоги не пустили до укриття. Подія викликала хвилю обурення в соцмережах.

Міша вже багато років живе біля станції та став справжнім улюбленцем місцевих мешканців. Під час обстрілів він звик ховатися в метро, де його завжди приймали прихильно. Проте нещодавно одна людина поскаржилася, що пес їй заважає, і наляканого чотирилапого не впустили до укриття.

У Київському метрополітені підтвердили, що отримували скаргу на «безпритульну собаку». Водночас наголосили, що Міша має власницю — жінку, яка торгує квітами біля станції. Сам пес став своєрідним талісманом «Теремків» і завжди спускався до метро під час небезпеки.

Згодом стало відомо, що зоозахисники забрали Мішу до ветеринарів, а потім прихистили. У ГО «Захист тварин Плюшка» пояснили, що насправді собаці загрожувала небезпека.

«З’ясувалося, що скаржником був відомий догхантер. Тому залишатися на вулиці для Міші означало постійну загрозу отруєння. У метро його любили всі, але на вулиці він міг загинути будь-якої миті. Більшість людей цього не усвідомлює, але ми знаємо ризики. Тому вирішили негайно забрати Мішу», — зазначили зоозахисники у своєму відео.