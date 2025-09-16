Киянку "оживили", щоб забрати у неї трикімнатну квартиру: шокувальні деталі

Київська багатоповерхівка / © Поліція Києва

У Києві шахраї «видали заміж» померлу киянку, щоб заволодіти її квартирою.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно зловмисників, які організували незаконну схему оформлення спадщини на житло самотньої жінки, вартістю понад 2,7 млн гривень. За скоєне, обвинуваченим загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідством встановлено, що після смерті 51-річної мешканки столиці її трикімнатна квартира у Солом’янському районі мала перейти у власність громади як відумерла спадщина.

Однак, двоє чоловіків, 34 та 56 років, вирішили використати схему для протиправного набуття майна. Вони залучили 55-річного знайомого, який погодився надати свої персональні документи та на їх основі було виготовлено підроблене свідоцтво про шлюб із покійною, датоване 1998 роком і нібито укладене на території росії.

Маючи фальшивий документ, так званий «вдівець» зареєстрував на себе право власності, а згодом продав квартиру. Таким чином територіальна громада зазнала збитків на суму понад 2,7 мільйона гривень. Зловмисників затримали одразу після проведення угоди купівлі-продажу.

Тоді, слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури оголосили всім трьом ділкам про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене групою осіб в особливо великих розмірах. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідчими Солом’янського управління поліції обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

