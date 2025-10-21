Киянка віддала "ворожці" золота на 120 тисяч гривень: чим це обернулося (фото)

Ворожіння / Ілюстративне фото / © pexels.com

Реклама

Поліція Києва затримали зловмисницю, яка представилась «ворожкою» і під приводом «ритуалу очищення» та «зняття порчі» виманила в 19-річної дівчини золотих прикрас на 120 тис. грн.

Про це повідомила поліція Києва.

Напередодні київські правоохоронці затримали 49-річну жінку, яка у Дніпровському районі столиці пограбувала 19-річну місцеву мешканку.

Реклама

За даними поліції, до киянки на одній із зупинок громадського підійшла жінка, яка представилась «ворожкою». Вона переконала дівчину, що на неї наведена «порча», яка провокує проблеми зі здоров’ям і особистим життям. Аби «врятувати» дівчину, зловмисниця запропонувала їй провести «ритуал очищення».

Киянка потрапила під психологічний вплив незнайомки і винесла з дому золоті прикраси на загальну суму близько 120 тис. грн. Під час «обряду» «ворожка» загорнула коштовності у грошову купюру та непомітно сховала їх під одяг, а потім просто втекла.

Поліцейські затримали зловмисницю вже наступного. Вони з’ясували, що ця жінка раніше вже не раз притягувалась до кримінальної відповідальності за аналогічні правопорушення.

Слідчі повідомили затриманій про підозру у шахрайстві і тепер їй загрожує до трьох років ув’язнення. Наразі підозрювана перебуває під вартою.

Реклама

Коштовності, які зловмисниця виманила у киянки / © Поліція Києва

Затримана зловмисниця, яка прикидалася «ворожкою» / © Поліція Києва

До слова, раніше у Києві затримали 28-річного чоловіка, який видавав себе за мольфара та ошукував людей через соцмережі, обіцяючи «зняти порчу» або знайти зниклих родичів. За свої «магічні послуги» чоловік брав до 4500 грн, після чого блокував клієнтів.