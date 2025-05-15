Киянка вбила 82-річного чоловіка за "збочені сексуальні фантазії"

Поліція затримала 71-річну жінку / © Поліція Києва

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У Києві жінка вбила 82-річного чоловіка за «збочені сексуальні фантазії».

Деталі надзвичайної події повідомила Київська міська прокуратура у соцмережах.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Голосіївської окружної прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 71-річній жінці, яку визнано винною у вбивстві власного чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України). Прокурор у суді довів, що у лютому 2019 року киянка завдала своєму 82-річному чоловіку 18 ударів по голові, внаслідок чого він помер. Пара перебувала у шлюбі п’ять років, втім чоловік подав на розлучення», — йдеться у повідомленні.

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У суді жінка свою вину не визнала, хоча під час останнього слова сказала, що шкодує про свій вчинок. За її версією, того дня зранку вона збиралася на роботу, а чоловік почав сварку та вдарив її ногою у спину. У відповідь вона завдала йому два удари по голові качалкою, яку потім викинула у сміття та винесла його з квартири.

Зі слів обвинуваченої, її 82-річний чоловік останнім часом зловживав коньяком та мав збочені сексуальні фантазії.

Після сварки жінка пішла на роботу, а тіло чоловіка виявила його родичка, яка того дня мала прийти до нього, але він не відповідав на дзвінки.

«Покази обвинуваченої про лише два удари по голові та версія про те, що її чоловіка вбив хтось інший, спростована наданими суду доказами», — зазначили упрокуратурі.

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