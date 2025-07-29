- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 1 хв
Киянка під кайфом запустила ножем у коханого: цим це закінчилось (фото)
Жінці вже повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. За скоєне їй загрожує до восьми років за ґратами.
У Києві поліцейські затримали жінку, яка під дією наркотиків поцілила ножем у співмешканця. Чоловіка забрали до лікарні із пораненням грудної клітини.
Про це повідомила поліція Києва.
Київська поліція отримала від свідків повідомлення про вуличний конфлікт, під час якого був поранений чоловік. На місце події прибули «швидка» та слідчо-оперативна група Солом’янського управління.
Як з’ясували правоохоронці, 25-річнна жінка та її 26-річний співмешканець влаштували сварку, яка переросла у конфлікт. Під час з’ясування стосунків жінка перебувала під дією наркотиків і кинула у чоловіка ніж. Він поцілив у груди співмешканця.
Чоловіка госпіталізували до лікарні із проникальним пораненням, а нападницю затримали. Ніж правоохоронці знайшли у траві поблизу.
Жінці повідомлено про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя. За це їй загрожує до восьми років ув’язнення.
До слова, раніше у Києві під час застілля 39-річна жінка вбила свого 46-річного співмешканця через ревнощі: вдарила чоловіка ножем у спину.
А у Львові 18-річна дівчина під час сварки зі своїм 27-річним хлопцем завдала йому 65 ударів кухонним ножем.