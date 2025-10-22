Киянам варто готуватися до блекаутів: експерт озвучив невтішний прогноз

Відключення світла / © iStock

Киянам варто готуватися до тимчасових обмежень електропостачання на кілька днів через можливі удари по критичній інфраструктурі. Ситуація може повторити те, що зараз відбувається на Чернігівщині, де в частині міст енергопостачання працює за аварійною схемою.

Про це розповів експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в ефірі «КИЇВ24».

«До чого готуватися? Ми бачимо, що ворог намагається зараз цілити в об’єкти, які живлять окремі регіони. Ми бачимо, що в Чернігівській області, як і в багатьох інших, а це шість регіонів України, на сьогодні є тимчасові обмеження та аварійне електропостачання усіх видів споживачів, як промислових, так і побутових», — зазначив Ігнатьєв.

За його словами, місто біля Славутича, що розташоване поряд з атомною електростанцією, частково було знеструмлене через влучання у трансформатори підстанції 330 кВт. Через це місто зараз працює за аварійною схемою і не отримує електропостачання у повному обсязі.

Пізніше ворог завдав удару по підстанції «Ніжинська» 330 кВт «Українерго», що призвело до масштабного відключення світла в усій Чернігівській області — режиму блекауту. Експерт зазначив, що місцева влада в Чернігові не була достатньо підготовлена, на відміну від Славутича, де є резервне електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури.

«Чернігів показує проблеми з водопостачанням, оскільки насосна група водоканалів не має власного резервного постачання», — пояснив Ігнатьєв.

Він додав, що навіть одне точне влучання по енергоблоку чи підстанції може вивести її з ладу на кілька тижнів. Масовані атаки з великою кількістю дронів і ракет здатні зруйнувати більший обсяг генерації, ніж Україна може відновити за літо.

«Якщо на один об’єкт летить 30–50 дронів і ракет, навіть найпотужніші системи ППО не здатні перехопити все. А для виведення енергоблоку електростанції з ладу достатньо одного точного влучання. Щодо підстанцій технічно наслідки обстрілу можна ліквідувати за два-три тижні, але це не рятує, якщо немає генерації», — пояснив експерт.

Ігнатьєв зазначив, що повного блекауту в Києві очікувати малоймовірно, але можливі локальні перебої на кілька днів, схожі на ті, що вже були торік після ушкодження одного з гідроагрегатів на лівому березі столиці.

«Такі локальні ситуації дійсно можуть бути», — підкреслив експерт.

