Киянам радять готувати генератори: військовий "Флеш" розповів, як пережити зиму під обстрілами

Можливі блекаути у Києві / © Associated Press

Реклама

Російські атаки на теплоелектроцентралі становлять серйозну загрозу для енергосистеми Києва, тому жителям столиці варто заздалегідь подбати про альтернативні джерела живлення.

Про це заявив український військовослужбовець та експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов («Флеш») в ефірі «Київ 24».

За його словами, киянам слід підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням і за можливості придбати генератори, які зможуть забезпечити електрикою одну чи кілька квартир.

Реклама

Бескрестнов також зазначив, що мобільні оператори та інтернет-провайдери вже впроваджують технічні рішення для підтримання роботи своїх мереж під час можливих відключень світла, тож основні сервіси зв’язку залишатимуться доступними.

Раніше «Флеш» застеріг, що «якщо є можливість — на зиму краще виїхати з Києва, адже температура у квартирах може опускатися до +5…+10°C, а відключення електроенергії триватимуть кожні кілька годин.»

Водночас мер столиці Віталій Кличко заявив, що на Київ чекає "найважча зима".