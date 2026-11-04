Киянам повідомили важливі новини щодо відновлення водопостачання в столиці

Бювет / © КМДА

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Фахівці всю ніч працювали над відновленням водопостачання Києва: подачу води в столиці частково відновлено. У районах, де ще немає водопостачання, бювети підключатимуть до генераторів.

По це повідомляє КМДА.



«Роботи тривали безперервно протягом усієї ночі. Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб відновити водопостачання в усіх районах міста… Із 8:00 у районах, де ще відсутнє водопостачання, бювети підключатимуть до генераторів», — йдеться у повідомленні.



Знайти найближчий бювет із можливістю підключення до генератора можна на інтерактивній мапі КП «Київводфонд».

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Про подальше відновлення водопостачання КМДА повідомлятиме додатково.

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Нагадаємо, через російські обстріли вранці 3 листопада у Києві та Київській області уже запроваджували екстрені відключення світла, під час яких графіки не діяли.

Раніше КМДА попередила киян про перебої з водопостачанням та повідомила, де у столиці можна набрати питну воду.

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