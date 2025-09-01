Киян просять зачинити вікна та менше ходити вулицями: що сталося

У повітрі зафіксували підвищення концентрації пилу

Реклама

Жителів столиці закликали зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

«Станом на 10:30 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря», — пояснили у відомстві.

Реклама

Загальні рекомендації:

зачинити вікна

обмежити перебування на вулиці

пити багато води

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум

Раніше еколог Анатолій Павелко повідомив, що війна Росії проти України загрожує землетрусами і повенями. Зокрема, удари з важкого озброєнням можуть призвести до руйнування шахт і техногенно зумовлених землетрусів.